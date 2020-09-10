Росздравнадзор не выявил фактов реализации экспресс-тестов на ВИЧ в аптеках

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Росздравнадзор не выявил фактов реализации экспресс-тестов на ВИЧ "Ораквик" производства американской компании "ОраШур Технолоджиз Инк." в аптеках. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора в четверг.

Ранее "Спид. Центр" сообщил, что Росздравнадзор начал изымать из российских аптек экспресс-тесты на ВИЧ "Ораквик", которые журналист Юрий Дудь использовал в своем фильме "ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят", опубликованном на YouTube в сентябре 2019 года. По данным фонда, Росздравнадзор установил, что данные тесты предназначены только для профессионального использования, а не самотестирования.

"Вместе с тем сообщаем, что Росздравнадзором не выявлено фактов реализации указанного медицинского изделия в аптеках. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предупреждает, что каждое исследование на ВИЧ с применением простых/быстрых тестов должно сопровождаться обязательным параллельным исследованием той же порции крови стандартными методами ИФА, ИХЛА, ИБ", - говорится в сообщении.