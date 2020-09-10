Школа № 1571 победила в первом городском командном конкурсе "Учителя года Москвы"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Коллектив школы № 1571 стал победителем первого городского командного конкурса "Учителя года Москвы", сообщили в четверг на городском семинаре управленческой навигации.

В этом году конкурс "Учителя года Москвы" проходил по новым правилам. Главное нововведение - педагоги соревновались не индивидуально, а командами.

"В этом году конкурсу 30 лет. В финал попали девять команд. По результатам работы жюри командой победителем стал коллектив школы № 1571, а призерами - <...> школы № 1002 и 1210", - сказал на городском семинаре управленческой навигации председатель большого жюри конкурса, президент РУДН Владимир Филиппов.

Он добавил, что в числе финалистов - школы № 167, 354, 627, 1363, 2103, 1222. "Каждая московская школа могла сформировать и заявить для участия самую сильную педагогическую команду. В состав могли войти пять человек, которые показали высокие результаты в московских учительских олимпиадах, конкурсах, получили гранты, а также участвовали в акциях и научно-практических конференциях", - сказал в свою очередь заместитель директора городского методического центра Андрей Лукин.

Финалистам и призерам конкурса были вручены дипломы, серебряные и бронзовые знаки отличия. А участники команды-победителя помимо золотых знаков и дипломов получили почетный символ конкурса. Согласно правилам, лишь один член команды-победителя сможет представить Москву на федеральном этапе конкурса. В этом году честь столицы будет отстаивать учитель школы № 1571, капитан команды-победителя конкурса "Учителя года Москвы" Денис Хурманенок.

"Конкурс для нашей педагогической команды стал профессиональным марафоном, а новый формат позволил нам убедительно подтвердить педагогическое кредо команды школы № 1571: эффективность работы школы зависит от умения каждого работать не в команде, а одной командой. В ближайших планах у меня - погрузиться в педагогический процесс с головой <...> А готовиться к России буду не я один, а команда. И уже не только команда школы № 1571, а команда всего столичного образования", - рассказал ТАСС Хурманенок.

Из первых уст

В отборочных этапах участвовали 67 команд, а уже в финал вышли лишь девять. Заключительные испытания проходили дистанционно. Команды принимали участие в мастер-классах и презентовали образовательные социально значимые для Москвы проекты.

"Конкурс "Учителя года Москвы" - это в первую очередь интенсивный курс повышения квалификации. В этом году этот курс не зря командный, потому что современная эффективная школа - это продукт слаженной команды, когда каждый человек знает свою зону ответственности", - рассказал ТАСС капитан команды школы № 1002, которая стала призером конкурса, Андрей Рябченко.

В свою очередь капитан команды школы № 1210, которая также стала призером конкурса, Ольга Колпачева рассказала ТАСС, что участие в конкурсе принесло массу положительных эмоций.

О конкурсе

"Учитель года Москвы" - это профессиональный конкурс педагогов, который проходит в столице с 1990 года. За это время московские учителя пять раз становились абсолютными победителями Всероссийского конкурса "Учитель года России" и практически ежегодно были его лауреатами или призерами.