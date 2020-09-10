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Пандемия COVID-19
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Вакцинация от коронавируса может стать одним из условий для путешествий

Тесты на антитела к коронавирусу могут гарантировать отсутствие заболевания лишь ограниченное время
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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. ПЦР-тесты и тесты на антитела к коронавирусу могут гарантировать отсутствие заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, у человека на достаточно ограниченное время, поэтому в ближайшие годы одним из требований для международных путешествий может стать прививка от данного заболевания. Об этом в четверг заявил советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев.

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"К сожалению, на сегодняшний день и тесты ПЦР, и тест антител гарантируют отсутствие заболевание у пациента на достаточно ограниченный период времени. С учетом того, что сегодня большинство путешествий реализуются через забивную структуру авиалиний, через крупные аэропорты, где смешиваются люди со всей земли. А судя по всему, с COVID-19 мы останемся на долгие годы, [поэтому] более оптимальным подходом было бы введение международных схем вакцинации или действительно свидетельств о перенесенном заболевании, подтвержденным антителами или определенными данными о клеточном иммунитете", - сказал он на онлайн-брифинге, посвященном первой зарегистрированной в мире вакцине от коронавируса "Спутник V".

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