От школьников и педагогов не будут требовать сдавать тесты на коронавирус

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ не намерено требовать от школьников и педагогов в обязательном порядке делать тесты на коронавирус или прививки. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил замминистра просвещения Виктор Басюк.

"Обязательных мер по поводу тестирования и вакцинации от коронавируса нет. Это процесс добровольный, и важно, чтобы он проходил при четких рекомендациях органов здравоохранения", - сказал Басюк.

По его словам, Минпросвещения сегодня фиксирует случаи заражения коронавирусом среди школьников, при этом заболевших обучающихся больше, чем педагогов. По словам замминистра, класс в таком случае отправляется на карантин и переводится на дистанционное обучение.

"Единичные случаи заболеваний в школах зафиксированы в Бурятии, в Новосибирской области, в некоторых других регионах. Пока класс на карантине, образовательный процесс для него идет в удаленной форме. У нас есть информация, что несколько школ сегодня закрыты. И есть еще ряд классов, которые переведены на обучение с использованием дистанционных технологий", - добавил Басюк.

Он отметил, что в некоторых регионах принятые меры связаны с ОРВИ, "оснований для паники, для разговоров о том, что все школы будут закрыты, нет".