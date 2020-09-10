Турпоток с помощью речного транспорта может вырасти в Москве почти в четыре раза

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Ввод после реставрации Северного речного вокзала, а также обновление Южного речного вокзала к 2022 году будет способствовать увеличению пассажиропотока по Москве-реке с 180 тыс. до 800 тыс. человек в год. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В сентябре мы фактически положили начало активному развитию речных круизов в столице - открыли после реставрации Северный речной вокзал. К 2022 году планируется обновить и Южный речной вокзал. Все вместе это станет началом новой инфраструктуры от Москвы до Волги, а в границах Волжского бассейна, заметим, проживает 49% населения России. Москва обладает огромным потенциалом развития туризма через речное сообщение - потенциальный пассажиропоток может вырасти со 180 до 800 тыс. человек в год", - сказал руководитель Мостранспроекта Александр Поляков, чьи слова приводятся в сообщении.

Кроме этого, в материале уточняется, что в 2021-2022 годах в Москве запустят круглогодичный речной транспорт, который станет частью системы городского транспорта. На данный момент уже определены первые два маршрута - от парка "Фили" до Киевского вокзала и от Новоданиловской набережной до Печатников.

Здание, парк и набережная Северного речного вокзала вновь были открыты для посетителей после реставрации и благоустройства 5 сентября.