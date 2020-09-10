Два мурманских инвестора станут резидентами Арктической зоны РФ

МУРМАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Комиссия Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики под руководством заместителя министра Александра Крутикова рассмотрела и одобрила заявки первых пяти инвесторов, которые будут включены в реестр резидентов Арктической зоны России. Среди них одобрение получили два инвестпроекта из Мурманской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

"От Мурманской области в течение 10 дней статус резидента Арктической зоны Российской Федерации получат два инвестора. Это компания "Норд Стар", которая является инициатором проекта "ВИТИНО: морской порт и нефтебаза" и "Порт Лиинахамари" с одноименным туристским проектом, территория которого объединит различные достопримечательности Кольского полуострова", - сказано в сообщении.

В правительстве отметили, что оба проекта имеют важнейшее значение для региона, в совокупности они обеспечат приток инвестиций в область в объеме 15 млрд рублей и создадут почти 500 новых рабочих мест в Печенгском и Кандалакшском районах Мурманской области.

Ранее сообщалось, что проект "Витино: морской порт и нефтебаза" предусматривает техническое перевооружение морского порта Витино и Беломорской нефтебазы в Кандалакшском районе, после чего мощность терминала для обслуживания крупнотоннажных танкеров должна составить 4 млн тонн в год, к перевалке через порт Витино планируются в том числе светлые нефтепродукты, стабильный газовый конденсат, метанол, запуск планируется в 2022 году.

Проект ООО "Порт Лиинахамари" (дочернее общество ПАО "ГМК Норильский никель") с одноименным названием предусматривает не только развитие природного и экологического туризма, но и создание необходимой инфраструктуры в Печенгском районе для захода круизных судов, яхт, для развития дайвинга, морской рыбалки и других видов туризма. Компания рассчитывает создать курорт мирового уровня по аналогии с "Розой Хутор", общий объем капиталовложений планировался в размере около 14 млрд рублей.