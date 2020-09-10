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Пандемия COVID-19

Оперштаб принял решение об открытии границ между Россией и Южной Осетией

В оперативном штабе сообщили, что соответствующее распоряжение будет подписано в ближайшие дни
Южная Осетия RewazK/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Южная Осетия
© RewazK/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ решил открыть сухопутную границу между Россией и Южной Осетией, соответствующее распоряжение будет подписано в ближайшие дни. Об этом в четверг сообщили журналистам в оперативном штабе.

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"По итогам заседания принято решение об открытии государственной границы Российской Федерации с Республикой Южная Осетия. Соответствующее распоряжение будет подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что граница России с Южной Осетией может быть открыта с 15 сентября.

Теги
РоссияЮжная ОсетияПандемия COVID-19
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