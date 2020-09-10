Опрос: большинство в ключевых штатах не считает Трампа и Байдена годными к президентству

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Большинство избирателей в шести американских штатах, исход голосования в которых имеет особое значение на предстоящих выборах, не считает ни республиканца Дональда Трампа, ни демократа Джозефа Байдена достаточно вменяемыми - "душевно здоровыми" - для исполнения обязанностей президента США. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты социологического опроса, проведенного службой Change Research по заказу телеканала CNBC .

Кто для нас лучше: Трамп или Байден?

Опрос проводился в Аризоне, Флориде, Мичигане, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине, которые входят в число сравнительно немногих штатов, где есть реальная конкуренция, а исход борьбы заранее предсказать трудно. Их называют "колеблющимися штатами".

51% респондентов заявил, что действующий президент США Трамп недостаточно здравомыслящий человек, чтобы руководить государством. 49% опрошенных придерживаются обратной точки зрения. В отношении кандидата в президенты от Демократической партии мнения участников опроса разошлись в пропорции 52% к 48%.

При этом 52% респондентов сочли 74-летнего Трампа физически годным к исполнению обязанностей главы государства. 54% высказали аналогичную точку зрения о 77-летнем Байдене.

Опрос проводился с 4 по 6 сентября среди 4 143 жителей указанных шести штатов. Погрешность составляет 1,4 процентных пункта.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.