В ФПА прокомментировали предложение Минюста прекратить статус Эльмана Пашаева

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Только адвокатские палаты могут принять решение по представлениям Минюста в отношении адвокатов Александра Добровинского и Эльмана Пашаева. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Геннадий Шаров.

В четверг Минюст предложил прекратить статус Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении Добровинского. Указания внести соответствующие представления на адвокатов направлены в территориальные управления Минюста по Республике Северная Осетия - Алания и по Москве. Оба представления будут направлены в связи с деятельностью адвокатов в рамках резонансного уголовного дела о ДТП с актером Михаилом Ефремовым.

"Законодатель правом применения дисциплинарных взысканий в отношении адвокатов наделил исключительно саму адвокатуру, ее органы самоуправления в лице советов адвокатских палат субъектов Российской Федерации. В данном случае Минюст как государственный орган, уполномоченный в области адвокатуры, может поручить своему территориальному органу выйти с представлением о возбуждении дисциплинарного производства в адвокатскую палату региона, совет которой по результатам рассмотрения этого представления будет решать вопрос ответственности адвоката", - сказал Шаров.

Он также отметил, что если представление территориального органа Минюста поступит в палату до принятия решения по предыдущему представлению президента ФПА, то региональные палаты могут объединить рассмотрение этих двух дисциплинарных производств. "Но это остается на усмотрение палаты", - сказал Шаров.

13 июля президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко возбудил дисциплинарные дела по представлениям вице-президентов в отношении Пашаева и адвоката потерпевших по делу Ефремова Александра Добровинского. Квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии - Алании уже признала нарушение Кодекса профессиональной этики адвоката Пашаевым в связи с его публичной активностью.

После решения квалификационной комиссии совет региональной палаты примет решение о дисциплинарном наказании адвоката. Согласно Кодексу профессиональной этики адвоката, к мерам дисциплинарной ответственности относятся замечание, предупреждение и прекращение статуса адвоката. В последнем случае совет палаты устанавливает срок от одного до пяти лет, по истечении которых нарушитель допускается к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса.