В Рязани запустили пилотную программу психоэмоционального восстановления медиков

ТАСС, 10 сентября. Пилотная программа психоэмоционального восстановления медработников, задействованных в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, начала работать на базе областной клинической больницы в Рязани. В ближайшее время практику планируется тиражировать на другие медорганизации региона, сообщил в четверг в ходе видеоконференции с главврачами больниц области губернатор Николай Любимов.

"При поддержке правительства области сегодня реализуется прекрасная программа по психоэмоциональному восстановлению медицинских работников Рязанской области, задействованных в борьбе с COVID-19. Сейчас она реализуется на базе ОКБ - учреждения, где в период пандемии действовала самая большая в регионе "красная зона". <…> Сейчас она носит пилотный характер, но мы планируем в дальнейшем при интересе других главврачей тиражировать ее на остальные медучреждения региона, которые задействованы в лечении пациентов с коронавирусом", - сказал губернатор.

Как рассказал в ходе видеоконференции заместитель главного врача рязанской ОКБ Андрей Марков, программа реализуется по двум направлениям - здоровый образ жизни и культура. Так, для медиков устраивают спортивные соревнования, сдачу норм ГТО, теннисные турниры и катание на коньках. Силами областной филармонии для медиков проведена музыкальная викторина об академике Иване Павлове. С особым интересом медики поучаствовали в мастер-классе по латиноамериканским танцам и познакомились с экзотическими блюдами зарубежных стран.

"Было видно, что люди реально заинтересованы, получают удовольствие от участия в мероприятиях. И еще один важный момент хотелось бы подчеркнуть, что это способствовало, на наш взгляд, сплочению коллектива. У людей появлялся командный дух, взаимодействие, взаимовыручка, осознание того, что совместно, в единой команде мы можем решить самые сложные и непростые задачи. Считаю, что начало реализации этой программы оказалось очень успешным", - отметил Марков.

Всего по данным на 10 сентября в Рязанской области зарегистрировано 7 459 случаев коронавируса, выздоровели 6 414 человек, 47 пациентов умерли.