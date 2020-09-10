Опрос: большинство американцев намерено участвовать в выборах 3 ноября

"Абсолютную уверенность" в том, что они примут участие в голосовании, выразили 78%, еще 7% заявили, что, возможно, проголосуют и около 15% выразили в той или иной степени сомнение в том, что придут на избирательные участки.

Почти половина участников опроса - 49% - намерены голосовать лично на участках, 33% - голосовать по почте, 16% заранее оставят свой бюллетень на участке, и около 2% не высказали определенного мнения. Только 39% опрошенных заявили о том, что ранее голосовали по почте, а 61% ранее не использовал этот вид голосования. На вопрос, уверены ли они, что при голосовании по почте их бюллетень будет правильно подсчитан, 41% ответил утвердительно, 39% выразили определенные сомнения, 19% серьезно сомневаются в этом, а 1% не высказал определенного мнения.

Комментируя итоги опроса, проведенного 24-31 августа с участием 1 672 избирателей и с уровнем погрешности результатов плюс-минус 3 процентных пункта, газета The Washington Post отметила, что с приближением дня голосования "избиратели испытывают двойственные опасения - по поводу угрозы заражения коронавирусом и по поводу того, что их бюллетень может быть не учтен". Кроме того, по оценке газеты, резкий рост числа избирателей, решивших досрочно проголосовать по почте, "может стать испытанием для систем голосования в разных штатах, многие из которых плохо приспособлены, для того чтобы обработать беспрецедентное количество бюллетеней для досрочного голосования или оказать помощь избирателям, которые пытаются разобраться в правилах голосования по почте".

"Возникнет масса проблем, - привела газета мнение профессора-политолога из Университета Мэриленда Майкла Хэнмера. - У меня нет твердой уверенности в том, что все пройдет гладко. Вопросы, касающиеся числа бюллетеней, отправленных по почте, а также людей, которые не знают правил голосования и запросят бюллетень слишком поздно, будут возникать все чаще".

Выборы в США

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса США, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти.

Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Для победы кандидату нужно заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков (из 538). Число выборщиков в коллегии равно общему числу членов Сената (100) и Палаты представителей (435) Конгресса США, кроме того, в нее введены три представителя от столичного федерального округа Колумбия. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года.