Дисциплинарное производство в отношении Добровинского рассмотрят в ближайшее время

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Решение по дисциплинарному производству в отношении адвоката Александра Добровинского, возбужденному президентом Федеральной палаты адвокатов России, еще не принято. Как сообщили ТАСС в пресс-службе адвокатской палаты Москвы, оно будет рассмотрено в ближайшее время.

13 июля президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко возбудил дисциплинарные дела по представлениям вице-президентов в отношении Эльмана Пашаева и адвоката потерпевших по делу Михаила Ефремова Александра Добровинского.

"Дисциплинарное производство в отношении адвоката А. А. Добровинского, возбужденное президентом Федеральной палаты адвокатов РФ, в настоящее время находится на рассмотрении квалификационной комиссии Адвокатской палаты Москвы. Совет Адвокатской палаты Москвы рассмотрит дисциплинарное производство на одном из ближайших заседаний после вынесения заключения квалификационной комиссией", - сказала представитель палаты.

В четверг Минюст предложил прекратить статус Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении Добровинского. Указания внести соответствующие представления на адвокатов направлены в территориальные управления Минюста по Республике Северная Осетия - Алания и по Москве. Оба представления будут направлены в связи с деятельностью адвокатов в рамках резонансного уголовного дела о ДТП с Ефремовым.

Как сообщили в ФПА, если представление территориального органа Минюста поступит в палату до принятия решения по предыдущему представлению президента ФПА, то региональные палаты могут объединить рассмотрение этих двух дисциплинарных производств.

Согласно Кодексу профессиональной этики адвоката, к мерам дисциплинарной ответственности относятся замечание, предупреждение и прекращение статуса адвоката. В последнем случае совет палаты устанавливает срок от одного до пяти лет, по истечении которых нарушитель допускается к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса.