Мурманская область и Исландия укрепят сотрудничество в рыбной промышленности и образовании

МУРМАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял в Мурманске нового посла Исландии в России Арни Тора Сигурдссона и обсудил с ним сотрудничество в сфере рыбопромышленного комплекса и образования. Об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства региона.

"О сотрудничестве Мурманской области и Исландии говорили сегодня на встрече губернатора Андрея Чибиса с чрезвычайным и полномочным послом Республики Исландия в Российской Федерации господином Арни Тором Сигурдссоном", - сказано в сообщении.

Уточняется, что разговор шел об укреплении взаимодействия в сфере рыбопромышленного комплекса и образования. Мурманская область и Исландия уже имеют опыт сотрудничества в этих сферах, в частности, рыбоперерабатывающие предприятия региона оснащают свои фабрики и заводы исландским оборудованием, пользуются услугами технических специалистов из Исландии. Кроме того, между Университетом города Акурейри и Мурманским государственным техническим университетом действует соглашение о сотрудничестве в сфере высшего и профессионального образования.

"Уже в этом году планируется приезд иностранных преподавателей, в том числе из стран Баренц-региона. Мы бы хотели, чтобы ученые и преподаватели из Исландии также участвовали в этой работе, это будет очень полезно и выгодно, в том числе для тех компаний, которые сотрудничают с российскими на территории Арктики. Было бы интересно сотрудничество в работе по созданию совместных лабораторий, где, в том числе, могли бы готовить специалистов в тех направлениях, которые востребованы в рамках поставки высокотехнологичного оборудования", - приводятся в сообщении слова Чибиса.

Посол Исландии в ходе встречи отметил, что Акурейри и Мурманск - города-побратимы и согласился с предложением наладить обмен студентами и преподавателями, подчеркнув актуальность арктической повестки. "Стоит отметить, что университет Акурейри - один из крупнейших научных центров и университетов, изучающих арктические вопросы, специализируется в двух направлениях: это управление морскими ресурсами и полярное законодательство. Это те области, в которых мы дальше сможем развивать сотрудничество, и я обсужу этот вопрос в рамках визита в университет", - передает пресс-служба слова посла.