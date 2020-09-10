В школах Ингушетии планируют ввести уроки безопасности эксплуатации газового оборудования

МАГАС, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены ввести в школах региона ежемесячные уроки безопасности по эксплуатации газового оборудования. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов на совещании с заместителем гендиректора по работе с органами власти и регионами ООО "Газпром межрегионгаз" Денисом Волковым в Магасе.

"Необходимо с ранних лет учить детей безопасности, нужно обратиться в Минобрнауки республики и региональное управление МЧС, чтобы с 4-го класса в школах республики раз в месяц в рамках урока ОБЖ проводили урок безопасного обращения с источниками повышенной опасности, каким является любое газовое оборудование. Можно к этой работе привлечь и сотрудников ООО "Газпром межрегионгаз Назрань". Необходимо с детства воспитывать ответственное отношение к этому", - сказал Калиматов.

По его словам, в регионе также будет создана рабочая группа, в задачи которой будет входить проверка эксплуатации газового оборудования на объектах.

"Необходимо усилить взаимодействие с Ростехнадзором и создать рабочую группу с правительством, сотрудниками Ростехнадзора, в которую также могут войти специалисты ООО "Газпром межрегионгаз Назрань" и прокуратуры региона для проверки безопасности эксплуатации газового оборудования. Только в последнем случае в Экажево погибли три человека, поскольку, скорее всего, были нарушены нормы безопасности эксплуатации, сквозь пальцы на такие ситуации смотреть нельзя. Мы должны бить тревогу и решать эту проблему, обязательно нужно говорить об этом на телевидении местном, на ингушском и русском языках", - добавил глава региона.

Во вторник вечером на мини-заводе по производству пеплоблоков в Экажево произошла утечка бытового газа, которая стала причиной взрыва, в результате погибли три человека. По данному факту возбуждено уголовное дело.