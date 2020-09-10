Материалы онлайн-платформы "100% Татарстан" будут сохранены

КАЗАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Интеллектуальное деловое пространство "100% Татарстан" дает зрителям полную информацию о республике, его базу видеоматериалов сохранят. Об этом в ходе панельной дискуссии на площадке "100% Татарстан" сообщил президент республики Рустам Минниханов.

"Эта площадка дает полную информацию о республике, о наших партнерах. <…> Мы даже не знали, как дальше этот форум будет, вот 12 дней - и мы видим, насколько эта форма интересная и новая. Мы посоветовались, что вся эта база сохранится, потому что [это] - уникальнейший материал про республику", - сказал он.

С 30 августа по 10 сентября на площадке интеллектуального делового пространства "100% Татарстан" проводились онлайн-мероприятия об опыте республики. Это также коммуникационная платформа, объединяющая граждан, представителей бизнеса, власти и ведущих экспертов, которые обсуждали темы дальнейшего стратегического развития региона. Программа форума включает в себя работу более 100 сессий по 21 направлению, в том числе о медицине, сельском хозяйстве, туризме, инвестициях, предпринимательстве.