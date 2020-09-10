Козловский извинился и подарил цветы зрительнице, пострадавшей на спектакле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Артист Данила Козловский подарил цветы зрительнице, которая получила травму на спектакле "Гамлет" в Академическом малом драматическом театре - театре Европы (МДТ). Об этом сообщил в четверг художественный руководитель МДТ, народный артист России Лев Додин на пресс-конференции в театре, комментируя информацию в электронных СМИ по поводу судебного иска пострадавшей.

Накануне объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что Куйбышевский районный суд города приступил к рассмотрению искового заявления Елизаветы Видус к МДТ о возмещении вреда здоровью. Женщина получила травму в декабре прошлого года во время показа постановки "Гамлет", когда ей в голову отлетела часть металлической флейты, которую использовал как реквизит артист театра Данила Козловский.

"Бедный Даня вообще ничего не знал про это, потому что после спектакля выехал в Москву, а оттуда в другую страну. И узнал он об этом через месяц, когда приехал на следующий спектакль. Тут же он послал цветы Елизавете и принес свои извинения, пригласил ее, как он мне сейчас сказал, на съемочную площадку. Она ответила с благодарностью", - сказал Додин.

Худрук отметил, что пострадавшей зрительнице в театре была оказана необходимая медицинская помощь, после чего ее сопроводили в больницу. Кроме того, театр принес свои извинения и затем "несколько раз вступал с ней в извинительные отношения". Говоря об иске Елизаветы, режиссер высказал мнение, что "каждый имеет право получить денежную компенсацию, что вполне соответствует современным европейским меркам".

По мнению Додина, информация о событиях, которую СМИ предоставили в объединенной пресс-службе судов города, не в полной мере раскрывает картину событий.