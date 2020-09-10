Минздрав утвердил требования к посещению пациентов, в том числе в реанимации

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Минздрав РФ утвердил общие требования к организации посещения пациента родственниками и другими лицами, в том числе в реанимации. Соответствующий приказ ведомства опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить общие требования к организации посещения пациента родственниками и иными членами семьи или законными представителями пациента в медицинской организации, в том числе в ее структурных подразделениях, предназначенных для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях", - говорится в документе.

Согласно требованиям, медицинская организация предоставляет возможность родственникам посещать пациента в реанимации, а при согласии пациента навестить его могут и иные граждане. Посещение осуществляется с учетом состояния пациента, соблюдения противоэпидемического режима и интересов иных лиц, работающих или находящихся в медицинской организации. В реанимации одновременно могут находиться не более двух посетителей одного пациента, им также запрещается препятствовать оказанию медицинской помощи.

Разрешение на посещение пациента от руководителя структурного подразделения медицинской организации, дежурного врача или ответственного лица требуется, если состояние пациента не позволяет выразить согласие и (или) отсутствуют законные представители, или если пациент находится в тяжелом состоянии в палате, в том числе предназначенной для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий. Навещать пациентов нельзя в инфекционных боксах и инфекционных палатах, а также в период введения в больнице карантина.

Ранее возможность посещения пациента и пребывание с ним в медицинской организации предусматривалась законом "Об основах охраны здоровья". При этом законодательство не содержало прямых отсылок на обязанность медицинской организации обеспечивать возможность посещения пациентов, находящихся в реанимации или палате интенсивной терапии.