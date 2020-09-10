Для въезда в Финляндию с октября нужно будет предъявить отрицательный тест на коронавирус

ХЕЛЬСИНКИ, 10 сентября. /ТАСС/. Финляндия планирует в октябре сделать обязательным предъявление отрицательного теста на коронавирус при въезде в республику из стран с высоким риском заражения. Об этом сообщил в четверг журналистам министр транспорта и коммуникаций Финляндии Тимо Харакка.

"Сейчас мы в министерстве готовим модель, которую можно описать как "сдавайте тест и приезжайте". То есть от въезжающих из стран, где число случаев коронавируса превышает 25 на 100 тыс. населения за последние две недели, будет требоваться обязательно предъявить заранее сданный отрицательный тест на коронавирус. Предполагается, что этот закон вступит в силу уже в октябре", - сказал он.

К таким странам из категории высокого риска по коронавирусу сейчас относятся в том числе РФ и США.

Глава МВД Мария Охисало при этом подтвердила ранее появившуюся в прессе информацию, что Финляндия теперь будет разрешать въезд без необходимости находиться на карантине из стран, где число случаев коронавируса составляет 25 на 100 тыс. населения в последние две недели. Сейчас, по действующим в стране правилам, число случаев должно быть не более 8, из-за чего политика Финляндии в этом смысле считается самой жесткой в ЕС.

Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Финляндии увеличилось за сутки на 39, достигнув в четверг 8 469. С начала пандемии в стране зафиксировано 337 летальных исходов. В республике наблюдается рост числа заражений в сутки по сравнению с низкими показателями начала июля, хотя в масштабе всей страны число случаев по-прежнему невелико.

С 19 марта по 13 мая границы Финляндии были закрыты. С 14 мая границы внутри Шенгенской зоны открылись для поездок в рабочих целях и при неотложных обстоятельствах. С 15 июня республика открыла границы для стран Балтии и государств Северной Европы, за исключением Швеции, с 13 июля - еще почти для 20 стран Европы, а также для рабочих поездок и визитов при неотложных обстоятельствах между Финляндией и 11 неевропейскими странами. Затем ограничения для некоторых из них были возвращены. Граница с Россией остается закрытой.