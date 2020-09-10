Власти Крыма заявили, что в регионе не ждут помощи Украины в преодолении дефицита воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма не ждут помощи Украины в преодолении возникшего из-за засухи дефицита воды в Симферополе и пригородах, и будут при помощи ресурсов полуострова решать проблему. Об этом заявил в четверг в прямом эфире ток-шоу "Говорите правду" председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.

С 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался третий и самый жесткий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ. Питьевая вода сейчас подается по три часа утром и вечером. На третьем этапе введения ограничений потребление воды снизилось до 100 тыс. кубометров в сутки. При этом до начала экономии оно составляло 160 тыс. кубометров в сутки.

"Что касается днепровской воды, мы помощи ни от кого не ждем. Мы понимаем, что государство Украина не готово идти навстречу. Готовим тот ресурс, который есть в Республике Крым, и стараемся максимально эффективно и рационально управлять этим ресурсом, искать возможности для того, чтобы обеспечить питьевой водой республику Крым", - сказал Гоцанюк.

Он отметил, что до воссоединения Крыма с Россией режим подачи воды по графикам действовал во многих населенных пунктах Крыма. "С 2015-2016 года у нас практически не было сел, где подавалась по режиму вода. До недавнего времени у нас по Крыму оставалось всего 18 сел, где по режиму подавалось вода. Из-за того, что аномальные условия, у нас количество сел увеличилось", - отметил Гоцанюк.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников.