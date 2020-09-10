В центре им. Гамалеи рассказали, когда станет доступной вакцинация от коронавируса

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса станет доступной для всех в марте - апреле 2021 года. Об этом в четверг сообщил заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Денис Логунов.

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"Надеюсь, начало 2021 года, март - апрель, наверное", - сказал он в интервью радиостанции Business FM, отвечая на вопрос, когда станет доступна вакцина для всех желающих.

Кроме того, Логунов отметил, что до Нового года будет выпущено менее миллиона доз. "Сейчас будут выпущены дозы до Нового года, я думаю, это будет меньше миллиона доз, но вакцина будет выпущена. По постановлению правительства она будет передаваться в Минздрав, и Минздрав будет определять как регулятор группы риска и вакцинировать людей, которым эта вакцинация будет, по мнению Минздрава, нужна, необходима. Учителя, наверное, доктора - те, кто захотят", - подчеркнул эксперт.

По его словам, антитела к коронавирусу у привитых добровольцев вырабатываются через 42 дня. Он добавил, что человек, сделавший прививку, не заразен.

Усиление мощности

Помимо этого, Логунов рассказал, что на октябрь запланировано усиление производственной мощности в Центре Гамалеи.

"В ближайшее время, на октябрь, запланировано дополнительное укрупнение наших производственных мощностей в Центре Гамалеи. Это также увеличит значительно выход вакцины", - добавил он. Логунов отметил, что контроль качества будет осуществлять Центр Гамалеи.

В среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что стартовала третья фаза клинических исследований "Спутник V". Он отметил, что Россия - первая в мире страна, которая также запускает информационный ресурс и приложение по сопровождению лиц, которым будет сделана прививка.