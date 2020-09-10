Штормовой ветер в Петербурге повалил более 260 деревьев и повредил 14 автомобилей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Штормовой ветер, который на протяжении дня наблюдался в Санкт-Петербурге, повалил более 260 деревьев и повредил почти полтора десятка автомобилей. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе главного управления МЧС по городу.

"По состоянию на 22:00 мск в Санкт-Петербурге совершено 373 выезда (261 дерево, 112 слабо закрепленных конструкций). Повреждены 14 легковых автомобилей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее также сообщалось о двух пострадавших, получивших травмы из-за сильного ветра.

Основная нагрузка на экстренные службы города пришлась на вечернее время, когда число выездов автомобилей экстренных служб возросло более чем вдвое. На 18:00 мск их было 140, 107 из них были совершены в связи с падением деревьев.

В течение вечера поднималась вода в Неве. С 18:00 мск до 20:00 мск уровень воды у Горного университета с отметки 133 см повысился до 151 см. Затем наблюдалось снижение уровня воды. По данным на 22:15 мск, он составил 135 см. Утром на сайте Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга сообщили, что затворы дамбы в городе закрывают из-за штормового ветра и прогнозируемого повышения уровня воды в дельте Невы до критических значений.

9 сентября Главные управления МЧС по Петербургу и Ленинградской области предупредили о значительном ухудшении погодных условий в четверг.