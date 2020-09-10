В Кабардино-Балкарии уволили учительницу, запершую первоклассника в кабинете

НАЛЬЧИК, 10 сентября. /ТАСС/. Учительница в Кабардино-Балкарии (КБР), которая заперла ученика в кабинете, уволена после падения первоклассника из окна второго этажа. В отношении должностных лиц будут приняты меры дисциплинарного характера, сообщили ТАСС в четверг в Министерстве просвещения, науки и по делам молодежи КБР.

Ранее в соцсетях появилось видео, где мама первоклассника рассказывает, как ее сына заперли в классе и он, испугавшись, что его оставили одного в школе, выпрыгнул из окна второго этажа. Отмечается, что мальчик сломал тазобедренный сустав. Прокуратура региона начала проверку по данному факту.

"В связи с требованием родителей ребенка и заявлением на имя директора гимназии об увольнении по собственному желанию данный педагог будет уволен, соответствующий приказ уже подписан. В отношении директора школы и и.о. начальника управления образования города Прохладного будут приняты строгие дисциплинарные меры", - сказал представитель министерства.

Специально созданная комиссия при администрации города Прохладного выяснила, что инцидент произошел 3 сентября в гимназии № 2.

"На перемене перед уроком физкультуры учитель сказала детям переодеться в спортивную форму, поторопила учащихся, построила и вывела на улицу на урок. С порога класса осмотрела аудиторию и не заметила под партой ученика, закрыла кабинет на ключ. Мальчик понял, что находится в классе один, толкнул закрытую дверь, подбежал к окну и крикнул. Затем выбросил в окно портфель, вещи и спрыгнул со второго этажа классной комнаты", - рассказали в министерстве, добавив, что после падения ребенок был доставлен в Республиканскую клиническую больницу в Нальчике.