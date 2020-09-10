СМИ: в Бразилии дистрибьютором российской вакцины от коронавируса станет штат Баия

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 сентября. /ТАСС/. Штат Баия на северо-востоке Бразилии станет дистрибьютором российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил в четверг портал Bahia Noticias со ссылкой на главу управления здравоохранения региона Фабиу Вилас-Боаса.

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По информации портала, Баия будет поставлять российский препарат во все штаты Бразилии. Массовым распространением вакцины займется научно-исследовательский фонд штата Bahiafarma. Соответствующее соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) было подписано накануне, уточняет пресс-служба правительства штата.

Ранее в четверг глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил в ходе онлайн-семинара с представителями региона Латинской Америки, что Бразилия закупит 50 млн доз российской вакцины против коронавируса в рамках договоренностей еще с одним штатом этого государства, о которых будет объявлено в пятницу. По словам Дмитриева, первые партии российского препарата могут поступить в Бразилию уже в ноябре.

11 августа РФПИ и правительство бразильского штата Парана подписали меморандум, предполагающий организацию третьей фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V" и ее дальнейшего производства. Технологический университет штата Парана сообщил в конце августа, что планирует направить соответствующую заявку Национальному агентству по санитарному надзору (Anvisa) до конца сентября.