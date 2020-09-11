В ВОЗ считают, что пандемию COVID-19 можно будет взять под контроль в течение пары лет

ЖЕНЕВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не знает, когда завершится пандемия COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом). Однако она исходит из того, что человечеству удастся взять под контроль эту болезнь в течение пары лет. Такой ответ корреспонденту ТАСС дали в пресс-службе организации, комментируя исполняющиеся 11 сентября шесть месяцев с момента признания ВОЗ вспышки коронавирусной инфекции в мире пандемией.

ВОЗ называет пандемией "распространение нового заболевания в мировых масштабах". До 11 марта организация расценивала вспышку COVID-19 как эпидемию с многочисленными очагами. Вместе с тем еще 30 января ВОЗ объявила из-за нового коронавируса режим глобальной чрезвычайной ситуации, который действует до сих пор.

"На настоящий момент мы не знаем, когда завершится пандемия, однако считаем возможным, что при наличии глобальных усилий и применении современных технологий эту пандемию можно будет взять под контроль в течение пары лет", - отметила пресс-служба ВОЗ, подчеркнув, что странам следует "сосредоточить внимание на четырех приоритетах": предотвращении проведения мероприятий, способных вызвать распространение инфекции, создании условий, в которых население могло бы "защищать себя само", поддержании основных служб здравоохранения и защите уязвимых групп населения, включая пожилых людей и людей с ослабленным здоровьем.

Коронавирус не стал более заразным

ВОЗ считает, что за время пандемии коронавирус не стал более заразным. Отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС, в организации пояснили: "Человеческие вирусы могут эволюционировать, становясь более или менее патогенными. Судя по сегодняшним свидетельствам, полученным при изучении 80 тыс. геномных последовательностей, которые находятся в публичном доступе, способность этого вируса к распространению и тяжесть протекания COVID-19 не изменились". При этом его индекс репродукции (среднее число людей, заразившихся от каждого заболевшего) превышает 2. Это означает, что коронавирус "имеет эпидемический потенциал для распространения, если позволить ему это сделать", отметили в ВОЗ. У большинства заразившихся до сих пор проявлялись слабые симптомы, а у 20% - более серьезные. ВОЗ "ведет постоянный мониторинг вируса на предмет каких-либо существенных изменений".

Организация также добавила, что, хотя SARS-CoV2 "все еще является новым вирусом, о нем уже многое известно, эту информацию можно использовать для эффективного реагирования" на пандемию.

Вклад России в борьбу с пандемией

На вопрос корреспондента ТАСС о вкладе российских специалистов в борьбу с пандемией, в ВОЗ ответили, что "приветствуют все программы разработки вакцин". "Мы очень воодушевлены тем фактом, что на различных стадиях клинических испытаний сейчас находятся более 30 вакцин-кандидатов, включая российскую вакцину "Спутник V", - заявили в организации. ВОЗ ранее опубликовала критерии, которым должна удовлетворять вакцина. Это, в частности, эффективность на уровне минимум 50% в предотвращении инфицирования, а также безопасность. "Мы приступили к дискуссиям с российскими властями, чтобы больше узнать об этой вакцине-кандидате, - информировали в ВОЗ. - Как мы понимаем, "Спутник V" как раз готов к началу третьей фазы клинических испытаний. Добавим, что каждая страна суверенна и имеет право выбирать инструменты и продукцию, которая, по ее мнению, наиболее подходит для ее населения. Вместе с тем этот выбор должен основываться на самых высоких научных и этических стандартах".