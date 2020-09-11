Более 500 боровшихся с коронавирусом медиков прошли бесплатную реабилитацию в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 11 сентября. /ТАСС/. Всероссийская акция "Слава врачам" по бесплатной реабилитации медицинских работников, боровшихся с коронавирусом, завершилась в четверг в расположенном на берегу Каспийского моря научно-оздоровительном комплексе (НОК) "Журавли" в Махачкале. За время ее проведения реабилитацию прошли более 600 человек, из которых 523 - медицинские работники. Об этом сообщил журналистам организатор акции, генеральный директор комплекса Магомед Магомедов.

"На сегодняшний день в рамках акции "Слава врачам" реабилитацию прошли 523 врача, не считая сопровождающих, детей, а вместе с ними - 612 человек. Акция сегодня завершается, этому посвящена всероссийская научно-практическая конференция "Лечение и реабилитация больных коронавирусной инфекцией COVID-19", - сказал Магомедов.

По его словам, участие в конференции, которая проходила в очном и дистанционном формате, приняли около 200 человек. "Участники [конференции] - со всех уголков России. С нами на связь вышли академики РАН. Кроме того, здесь были врачи, которые проходили реабилитацию, а также главные врачи 15 районов Дагестана, руководство министерств здравоохранения Дагестана, Карачаево-Черкесии, профессора Дагестанского медицинского университета и других университетов и другие. Общее количество участников с учетом дистанционных - около 200 человек", - сказал гендиректор комплекса.

Продолжение акции

Основная тема конференции - желание продолжить акцию "Слава врачам". "Это должно случиться. Меценатов пока нет, но появятся, мы уверены", - сказал Магомедов.

Акцию планируется сделать международной. "На сегодня 44 профессора из разных государств написали нам письма, кто-то из них оказал нам поддержку финансовую, и они просят сделать ее международной акцией. Такие планы есть, и уже мы начинаем их осуществлять. Как только разрешат [международные] авиаперелеты, мы начнем", - сообщил Магомедов.

О проекте "Слава врачам"

Акция "Слава врачам" стартовала в начале июля и проводилась комплексом "Журавли" безвозмездно при поддержке руководства Дагестана, а также Института искусственного интеллекта при МГУ им М. В. Ломоносова и кафедры прикладной механики и управления МГУ. В рамках акции медики проходили реабилитацию посменно группами примерно в 60-80 человек.

По словам Магомедова, основной акцент сделан на здоровое питание и гидропроцедуры, в том числе с использованием морской воды.