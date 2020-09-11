В Петропавловске-Камчатском начались праздничные мероприятия в честь 280-летия

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 сентября. /ТАСС/. Мероприятия, посвященные юбилею краевой столицы Камчатки, начались на полуострове, в этом году власти города и края подготовили для жителей и гостей региона двухдневную программу празднования, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Петропавловска-Камчатского.

"Официально мы начинаем праздновать юбилей города в пятницу, 11 сентября. Всех желающих приглашаем на центральную площадь для участия во флешмобе - гости праздника выстроятся в огромное "живое" слово "Петропавловск-Камчатский". Вечером всех пришедших на площадь горожан будут развлекать артисты группы лейбла RAAVA, Jony, Andro и Elman. Основные праздничные мероприятия запланированы на 12 сентября: гостей ждут парусная регата в Авачинской бухте, "свадебный бум" - торжественные регистрации брака в живописном месте, выступления уличных артистов, работа интерактивных площадок, дегустация блюд местной кухни, выставки, национальные игры, исторические реконструкции и многое другое", - рассказали ТАСС в пресс-службе краевой столицы Камчатки.

Уточняется, что в концерте на центральной площади 12 сентября выступят национальный ансамбль "Мэнго", ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота из Владивостока, Хабаровский ансамбль песни и пляски восточного военного округа Минобороны РФ, Юлия Савичева, Балаган Лимитед, группа RASA, DJ Smash. Мероприятия пройдут и в соседних городах - Елизове и Вилючинске. Завершится празднование юбилея города салютом.

Официальной датой создания Петропавловска-Камчатского считается 17 октября 1740 года, когда к поселку, обжитому штурманом Иваном Елагиным для зимней стоянки кораблей, подошел русский мореплаватель Витус Беринг на пакетботах "Святой Петр" и "Святой Павел". В честь святых, имена которых носили корабли, и получил название экспедиционный поселок, с тех пор он стал именоваться Петропавловская гавань. Но настоящим военным форпостом Камчатка стала только при императоре Павле I, когда на полуострове разместили полк из 800 человек. В настоящий момент в Петропавловске-Камчатском проживает около 180 тыс. человек, носит звание "Города воинской славы". Ежегодно празднование в честь основания города переносится с октября на более ранний срок из-за климатических условий.