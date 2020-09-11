Вредные советы: опасные народные методы лечения гриппа

Соляной раствор является одним из самых популярных народных средств для полоскания носа: быстро, дешево и на первый взгляд эффективно. Однако этот метод в домашних условиях может привести как минимум к воспалению слуховой трубы.

"Это не совсем хорошая история, потому что люди могут сделать слишком высокую концентрацию соли. Это иссушает слизистую. Важна еще сама техника. Соляной раствор из аптеки обычно идет в виде спрея, что создает нужное давление во время промывания. Когда человек промывает сам, он рискует наполнить раствором пазухи, он может попасть в слуховую трубу и спровоцировать ее воспаление. Также раствор может остаться внутри гайморовых пазух и там начать бродить", — объясняет Зайцев.

По его словам, прибегать к такому способу лечения можно только по назначению и под контролем врача: кому-то поможет лейка, кому-то — спрей, кому-то это категорически запрещено, кому-то нужен более соленый раствор, кому-то — менее.

Промывание носа и горла соками овощей также оказалось под запретом, так как они обладают раздражающим свойством. "Чеснок, лук, свекла — кто-то умудряется делать из них соки, но это также обладает раздражающим свойством. Люди пытаются "клин клином выбить", то есть как-то сильно подействовать на слизистую. Но это все равно что бить плачущего ребенка, чтобы он успокоился", — поясняет Зайцев.

Существуют и более "жестокие" способы борьбы с гриппом в арсенале народной медицины: смазывание носа хозяйственным мылом, промывание горла горячим пивом, уксусом и даже керосином. Все они очень опасны, а последнее средство может спровоцировать рак, предупреждает врач.