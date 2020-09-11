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Вредные советы: опасные народные методы лечения гриппа

© Юрий Смитюк/ТАСС

Список народных методов лечения гриппа поражает своей разнообразностью, а порой и изощренностью. В некоторых семьях средства для борьбы с ним заботливо передаются по наследству, немало их можно найти и в интернете. Однако даже самые безобидные на первый взгляд методы могут значительно усугубить ситуацию, а в некоторых случаях даже стать причиной новых заболеваний, рассказывает руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев.

Полоскание горла и промывание носа домашними средствами

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Соляной раствор является одним из самых популярных народных средств для полоскания носа: быстро, дешево и на первый взгляд эффективно. Однако этот метод в домашних условиях может привести как минимум к воспалению слуховой трубы.

"Это не совсем хорошая история, потому что люди могут сделать слишком высокую концентрацию соли. Это иссушает слизистую. Важна еще сама техника. Соляной раствор из аптеки обычно идет в виде спрея, что создает нужное давление во время промывания. Когда человек промывает сам, он рискует наполнить раствором пазухи, он может попасть в слуховую трубу и спровоцировать ее воспаление. Также раствор может остаться внутри гайморовых пазух и там начать бродить", — объясняет Зайцев.

По его словам, прибегать к такому способу лечения можно только по назначению и под контролем врача: кому-то поможет лейка, кому-то — спрей, кому-то это категорически запрещено, кому-то нужен более соленый раствор, кому-то — менее.

Промывание носа и горла соками овощей также оказалось под запретом, так как они обладают раздражающим свойством. "Чеснок, лук, свекла — кто-то умудряется делать из них соки, но это также обладает раздражающим свойством. Люди пытаются "клин клином выбить", то есть как-то сильно подействовать на слизистую. Но это все равно что бить плачущего ребенка, чтобы он успокоился", — поясняет Зайцев.

Существуют и более "жестокие" способы борьбы с гриппом в арсенале народной медицины: смазывание носа хозяйственным мылом, промывание горла горячим пивом, уксусом и даже керосином. Все они очень опасны, а последнее средство может спровоцировать рак, предупреждает врач.

Согревающие компрессы

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Часто болеющим гриппом советуют делать разнообразные согревающие компрессы: горячее куриное яйцо, предварительно разогретые на сковороде гречка или рис в мешочках. Но это лишь очередная медвежья услуга. Тепловой эффект провоцирует отек слизистых оболочек, а она в момент воспаления и так находится в состоянии отека. С помощью согревающего компресса мы его усиливаем.

Такой метод лечения может привести к распространению инфекции и даже воспалению головного мозга. "Еще один момент — тепло разжижает гной. Когда он становится более жидким, есть вероятность, что он через слизистые оболочки будет впитываться, и произойдет генерализация инфекции. Поскольку мы говорим о голове, то через носогубный треугольник инфекция может уйти даже в головной мозг, и могут развиться явления менингита, то есть воспаление головного мозга", — предостерегает ЛОР-врач.

Аналогичный эффект имеют горячая ванна и сауна. "Эффект пара провоцирует отек слизистых оболочек полости носа, носоглотки. Понятно, что это комфортно для болеющего, но это сиюминутно", — объясняет Зайцев.

Крепкий алкоголь

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"Стопка коньяка, мед, немного перца. Можно заменить водкой" — это еще один народный метод борьбы с гриппом. Такие "шоты здоровья" пользуются популярностью и сопровождаются множеством положительных отзывов. Однако, по мнению врача, такой способ позволяет только забыть о проблеме, но никак не решить ее.

"Крепкий алкоголь, во-первых, помрачает сознание. Человек выпивает и забывается, уходит от проблемы. Когда болит горло, задние стенки глотки, носоглотки или миндалин и так раздражены. Интуитивно хочется чего-то крепкого или горячего, но алкоголь обжигает слизистую, приводит к еще большему воспалению, так как он обладает раздражающим действием. Это точно не решение проблемы", — рассказывает Зайцев.

Ингаляция

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Существует множество рецептов раствора для ингаляции в домашних условиях. Самые распространенные — это отварить кожуру картофеля или добавить эфирное масло, например эвкалипта или пихты, в горячую воду. Процесс также незамысловатый — накрыться полотенцем и дышать таким раствором несколько минут. Опасен этот способ тем, что может спровоцировать удушье.

"Организм человека находится в состоянии воспаления, миндалины и так увеличены. Паровые ингаляции для горла могут привести к состоянию удушья", — предупреждает ЛОР-врач.

Кроме того, по его словам, ингаляция не слишком эффективна даже под наблюдением врача. Назначают ее обычно на этапе выздоровления пациента, чтобы ускорить процесс. "Делать ингаляции в чистом виде и пытаться с их помощью вылечиться довольно сложно. Как правило, их назначают, когда человек на стадии выздоровления, чтобы ускорить процесс", — объясняет Зайцев.

Врач советует не заниматься самолечением, чтобы не запустить процесс заболевания или не усугубить его новыми болезнями. Для профилактики гриппа Зайцев рекомендует употреблять лимон и имбирь, однако возлагать надежды на лечение даже легкой стадии гриппа такими средствами не стоит.

Диана Решетняк 

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