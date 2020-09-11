Участок дороги Колыма - Анадырь сдадут в 2021 году

ТАСС, 11 сентября. Еще один участок автодороги Колыма - Анадырь, которая свяжет Чукотский АО и Магаданскую область, будет сдан в 2021 году. На строительство дорожного объекта по госпрограмме в этом году выделено 2,2 млрд рублей, большая часть из которых - средства из федерального бюджета, рассказал ТАСС заместитель начальника окружного Департамента промышленной политики Олег Рябко.

Строительство автодороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь началось в 2011 году. Объект соединит Магадан и Чукотку. В настоящий момент между регионами налажено только авиасообщение. Транспортная артерия позволит использовать возможности морского порта Магадан и свяжет Чукотку с другими регионами страны.

"Это очень серьезный и дорогостоящий проект, главная цель которого - повышение качества жизни чукотцев и жителей Магаданской области. В настоящий момент на Чукотку практически все доставляется морским и авиатранспортом, что существенно удорожает пищевую продукцию, топливо и другие товары. Строительство автодороги ведется более девяти лет, мы серьезно зависим от объемов финансирования, в этом году на эти цели выделено около 2,2 млрд рублей, 2 млрд из которых - средства из федерального бюджета. Планируется, что в 2021 году подрядная организация сдаст два участка дороги протяженностью чуть более 30 км", - сказал Олег Рябко.

Субсидия из федерального бюджета на строительство автодороги предоставляется бюджету округа в рамках госпрограммы РФ "Развитие транспортной системы". Общая протяженность дорожного полотна составит около 1 800 км. О сроках окончания строительства автодороги не сообщается.