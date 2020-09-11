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Пандемия COVID-19
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Более 28 млн человек в мире заразились коронавирусом

По данным Университета Джонса Хопкинса, больше всего случаев заражения зафиксировано в США
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© Сергей Бобылев/ТАСC

ТАСС, 11 сентября. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в пятницу 28 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

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По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 28 047 828, умерли 906 195 человек, выздоровел 18 849 981 заразившийся. Больше всего случаев заражения (6 395 603) зафиксировано в США. Далее следуют Индия (4 465 863) и Бразилия (4 197 889).

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 046 370 случаев заражения, выздоровели 862 373 человека, умерли 18 263.

Теги
БразилияСШАИндияРоссияПандемия COVID-19
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