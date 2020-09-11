В Хабаровске запустят проект реабилитации детей с инвалидностью с помощью уроков плавания

ТАСС, 11 сентября. Общественники в Хабаровске при поддержке Фонда президентских грантов организуют проект реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья с помощью занятий по плаванию. Занятия для ребят с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата и ментальными нарушениями начнутся в октябре, сообщила ТАСС руководитель проекта "Я плыву!" Наталья Шестакова-Мурзина.

"Гидрореабилитация дает возможность детям с поражением опорно-двигательного аппарата освоить новые двигательные навыки и снизить мышечный тонус. Для детей с ментальными нарушениями уроки плавания дают возможность улучшить психоэмоциональное состояние, кому-то избавиться от страха воды. В проекте примут участие не менее 35 детей, с ними будут заниматься тренеры, которые пройдут обучение в рамках другого нашего проекта - "Особый тренер", также поддержанного Фондом президентских грантов. Занятия начнутся в октябре", - сообщила Шестакова-Мурзина.

О проведении занятий договорились в восьми бассейнах, которые находятся в разных районах Хабаровска, переговоры ведутся еще с двумя организациями. В большинстве городских бассейнов отсутствует инфраструктура для безопасного перемещения инвалидов, поэтому поручни для монтажа в душевых комнатах и кресло-коляску для перемещения в "мокрой зоне" бассейна предоставляют авторы проекта - благотворительный фонд "Филантропия".

"Занятия с каждым ребенком будут проходить индивидуально. Потом при положительном эффекте уроки можно будет проводить для небольших групп - по два-три человека. Но до этого еще далеко, особенно учитывая, что за время пандемии, пока не работали бассейны, многие ребята утратили те навыки, которые нарабатывали, занимаясь со специалистами в частном порядке", - отметила Шестакова-Мурзина.

С 24 августа в Хабаровском крае разрешена работа спортивных учреждений, в том числе бассейнов, с загрузкой не более 50% от единовременной пропускной способности.

Победителями специального конкурса Фонда президентских грантов в Хабаровском крае стали 12 проектов на общую сумму 16,67 млн рублей. Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов, на которые суммарно было представлено 15,7 тыс. проектов. За три года фонд распределил около 26 млрд рублей. На эти конкурсы было подано более 62 тыс. проектов НКО.