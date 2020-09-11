Камчатский краевой роддом получит оборудование экспертного класса стоимостью 16 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 сентября. /ТАСС/. Камчатский краевой роддом в рамках губернаторского проекта "Город для жизни" до конца года получит оборудование экспертного класса общей стоимостью 16 млн рублей, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Проект "Город для жизни" был запущен к 280-летию Петропавловска-Камчатского. Помимо оборудования спортивных объектов и игровых площадок, запланированы благоустройство дворов, асфальтирование межквартальных проездов, приведение в порядок территорий вокруг учреждений здравоохранения и закупка нового оборудования для них.

"До конца года в учреждение поступят новейший инкубатор для новорожденных, плазменный низкотемпературный стерилизатор и автоматический анализатор. Все оборудование экспертного класса и соответствует высочайшим стандартам. Его общая стоимость превышает 16 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы краевого правительства.

В правительстве региона ТАСС сообщили, что всего в этом году новое оборудование будет закуплено для 15 медицинских учреждений края. Среди них краевые и районные больницы, родильные дома, онкодиспансер, городские и районные поликлиники. Основная цель приобретения высококлассной техники - повышение качества медицинского обслуживания жителей Камчатки.