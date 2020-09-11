Защита летчика Ярошенко пытается отменить его перевод в частную тюрьму в США

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Защита летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в тюрьме в американском городе Данбери (штат Коннектикут), требует от властей США отмены его перевода в частную тюрьму. Об этом сообщил в четверг ТАСС адвокат россиянина Алексей Тарасов.

По его словам, соответствующий запрос поступил из отделения Федерального бюро тюрем США в Филадельфии (штат Пенсильвания). Юрист отметил, что до сих пор не известно, в какую именно частную тюрьму и по каким причинам планируется перевести его клиента.

"Сейчас Ярошенко находится на карантине, он был помещен туда на прошлой неделе", - указал Тарасов. Он пояснил, что подобная мера была принята в Данбери с целью предотвратить возможное заражение персонала и заключенных частной тюрьмы новым коронавирусом.

Адвокат сообщил, что "Ярошенко выступает против перевода". "Поэтому я направил в региональное отделение бюро тюрем в Филадельфии письмо с просьбой отменить его перевод", - подчеркнул он. Тарасов уточнил, что защита россиянина выступает против его перевода в частное пенитенциарное учреждение в первую очередь в связи с тем, что ей не известны медицинские условия, в которых он будет там находиться.

В апреле администрация тюрьмы в Данбери уведомила Ярошенко о том, что в просьбе о досрочном освобождении из-за риска заразиться коронавирусом ему отказано. Защита добивалась освобождения россиянина в условиях повышенных рисков инфицирования в тюрьме, а также из-за того, что он отбыл уже более половины срока.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.