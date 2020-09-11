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Облачная погода без осадков и до 16 градусов тепла ожидаются в Москве 11 сентября

Ночью температура опустится до 6 градусов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от 14 до 16 градусов тепла, ночью похолодает до 6 градусов.

В Подмосковье температура не превысит 17 градусов тепла, в ночь на субботу опустится до 3 градусов.

По данным синоптиков, скорость западного ветра в Московском регионе составит 8-13 м/с. Атмосферное давление в столичном регионе составит около 747 мм ртутного столба.

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