В Приморье из-за нарушений противоэпидемических требований прекратили работу 56 компаний

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. В Приморье из-за нарушений противоэпидемических требований в период пандемии по решению судов прекратили деятельность 56 предприятий. Об этом в пятницу сообщила на заседании краевого оперативного штаба глава Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская.

"Наши специалисты провели 221 внеплановую проверку и составили 269 протоколов об административных правонарушениях. В отношении 56 из них суды приняли решение о приостановке деятельности, в отношении 19 - о наложении штрафов на общую сумму 928 тыс. рублей", - приводит слова Детсковской пресс-служба правительства Приморья.

По данным властей, эпидемиологическая обстановка в Приморье стабилизируется, впервые с середины июля суточное число новых случаев заражения коронавирусом опустилось ниже 70. При этом, как заявил на заседании губернатор края Олег Кожемяко, контроль за соблюдением санитарных правил следует продолжить.

"Нарушения наблюдаются повсеместно, ослабевает контроль. При этом болезнь никуда не уходит, к тому же накладываются грипп и другие простудные заболевания. Считаю необходимым собрать руководителей торговых сетей и других предприятий, обслуживающих население, и напомнить им о необходимости соблюдения санитарного режима. В случае нарушения требований Роспотребнадзора деятельность организаций будет приостанавливаться", - цитирует пресс-служба Кожемяко.

За последние сутки в крае зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекции, всего заболевших - 10 422 человека. Выздоровели 8 766 приморцев, умерли 109 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 27,8 млн человек, свыше 903 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 046 370 случаев заражения, выздоровели 862 373 человека, умерли 18 263. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.