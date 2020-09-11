СМИ: Хайнань добился ощутимого прогресса в разведении местного редкого вида оленей

ХАЙКОУ, 11 сентября. /ТАСС/. Заповедник "Датянь" в западной части южнокитайского острова Хайнань добился большого прогресса в разведении местного редкого вида животных - хайнаньских таменгов (олень-лира). Как сообщила газета "Хайнань жибао", их численность уже превысила 1 тыс. особей.

Таким образом, согласно официальным подсчетам, за последние 20 лет количество таменгов возросло многократно: в результате их массового истребления к началу XXI столетия на острове оставалось лишь несколько десятков животных. "Популяция этого вида оленей продолжает стабильно увеличиваться. К счастью, в 80-е годы прошлого века один из участков леса около города Дунфан был объявлен государственным заказником первого уровня, благодаря чему таменгов удалось спасти от полного исчезновения", - объяснил один из местных работников.

Он напомнил, что хайнаньские олени-лиры принадлежат к категории особо ценных животных, охраняемых правительством КНР, к которой относятся и большие панды. По словам начальника контрольного пункта заповедника Тан Бяои, сейчас единственную угрозу таменгам на Хайнане представляют хищники, в основном дикие собаки и лесные кошки, а также змеи.

"За последние 10 лет около 100 особей погибли в результате нападения питонов", - рассказал лесничий. Он уточнил, что сотрудники резервата, занимающего площадь более 1,3 тыс. га, активно следят за тем, чтобы таменги были в безопасности. Для этого территория их обитания обнесена надежным забором, по периметру которого установлены камеры слежения.

Кроме того, как рассказал Тан Бяои, работники объекта внимательно следят за местной флорой и не дают разрастаться диким кустарникам, что приводит к исчезновению полян, где встречаются травы, которые считаются основной частью рациона оленей-лир.

Ученые узнали об их существовании в 1839 году, на Земле существует только три подвида этих животных. Таменги немного напоминают пятнистых оленей, они обычно обитают поодиночке или небольшими группами на заболоченных участках суши, питаются травянистой растительностью и особенно любят ростки дикого риса. Эти парнокопытные могут весить до 140 кг, взрослые особи достигают 110 см в высоту и 180 см в длину. Власти Хайнаня уделяют пристальное внимание сохранению благоприятных естественных условий для стабильного увеличения их популяции.