Прибытие самолетов из Москвы в Томск и Кемерово задерживается из-за туманов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Прибытие и обратное отправление пяти самолетов из Москвы в сибирские города Томск и Кемерово задерживается на несколько часов из-за сильного тумана, сообщили ТАСС представители сибирских аэропортов.

"Самолеты не приземлились, задержка (по причине) тумана", - сообщили ТАСС в справочной томского аэропорта. По данным онлайн-табло воздушной гавани, на шесть часов задерживается прибытие самолета из Екатеринбурга, на четыре - самолетов из Москвы авиакомпаний "Аэрофлот", S7 и "Уральские авиалинии".

Как уточнил ТАСС помощник томского транспортного прокурора Сергей Кривошеин, по метеоусловиям задерживается вылет семи самолетов из томского аэропорта: трех - в Москву, а также в Екатеринбург, Абакан, Барнаул и на север Томской области - в Стрежевой. Вылета по этим направлениям ожидают порядка 550 человек. "Сейчас наш сотрудник отправился туда, проводит проверку соблюдения прав пассажиров", - сказал он.

В Кемерове утром в пятницу из-за тумана задерживается прибытие двух самолетов из Москвы. Как пояснили ТАСС в справочной кемеровского аэропорта, самолет авиакомпании "Победа" вылетел из Внуково на 3,5 часа позже планируемого времени, время прибытия борта "Аэрофлота" уточняется. Из-за позднего прибытия самолетов задерживается и их обратный вылет в столицу на три и более часов.