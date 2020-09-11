В столице впервые 19 сентября состоится спортивное мероприятие "Московская акватория"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Спортивное мероприятие для сапсерферов проведут 19 сентября в столице. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"Мы решили провести первое в Москве мероприятие такого формата. Участие в нем может принять любой желающий. Начало запланировано на 11:00 на Болотной набережной. Если событие окажется востребованным, будем проводить его регулярно. Водными видами спорта в Москве увлекаются около миллиона человек. Мы поддерживаем активные виды спорта и хотим, чтобы как можно больше москвичей принимали участие в подобных мероприятиях", - приводятся в сообщении слова пресс-службы департамента транспорта Москвы.

Сапсерферы в ярких костюмах пройдут 4,5 км по Водоотводному каналу в историческом центре Москвы. SUP или сапсерфинг - водный вид спорта, в котором используют доску и весло.

Зрители смогут увидеть выступления и трюки на аквабайках, гидроциклах и флайбордах, SUP-парад, SUP-заезды любителей и сильнейших российских райдеров. А спортивные магазины представят здесь свои стенды с новинками.