Свыше 1400 заявок подали выпускники на стажировку в Комплексе социального развития Москвы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Прием заявок на оплачиваемые стажировки в учреждениях Комплекса социального развития правительства Москвы завершился в столице. Всего было направлено более 1400 заявок, сообщила в пятницу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Отборочный этап стажировок "Москва - добрый город" показал, насколько молодым специалистам интересна работа в социальной сфере. Стать частью Комплекса социального развития захотели более 1400 выпускников. Таким образом, конкурс составляет почти три человека на место. Зачастую молодые люди сталкиваются с проблемой трудоустройства сразу после окончания учебного заведения, а стажировка в наших учреждениях поможет им начать карьеру, - отметила вице-мэр.

Молодые специалисты активно подавали заявки на стажировки в сфере PR и образования. Также много желающих попробовать себя в центрах занятости и в центрах госуслуг "Мои документы"

Около 73% подавших заявки имеют высшее образование, у 27% - среднее профессиональное. Больше всего среди кандидатов выпускников Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Московского государственного педагогического университета, Российского университета дружбы народов и Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Почти 17% будущих стажеров занимаются научной деятельностью или имеют публикации в научных изданиях. А 31% имеют опыт волонтерской или общественной деятельности.

Стажеры будут работать по гибкому графику 20 часов в неделю. За работу они получат зарплату в размере 20 195 рублей до вычета налогов. Лучшим стажерам будет предложено трудоустроиться в штат.