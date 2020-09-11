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Поезда МЦД-2 и на Курском направлении следуют без остановок на двух станциях

По техническим причинам они не останавливаются на станциях Царицыно и Покровская

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Поезда МЦД-2 и на Курском направлении в сторону области по технических причинам временно не делают остановок на станциях Царицыно и Покровская. Об этом сообщили в пятницу на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

"Поезда на МЦД-2 и Курском направлении из области в сторону Москвы следуют без остановок по станциям Царицыно и Покровская по техническим причинам, возможны задержки в движении. Коллеги из МЖД принимают все усилия для скорейшего восстановления графика", - говорится в сообщении.

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