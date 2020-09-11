Москалькова сообщила, что не получила ни одной жалобы по поводу ограничений в школах

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что родители школьников с пониманием относятся к ограничениям в школах в связи с пандемией коронавируса.

"Ко мне не поступило ни одной жалобы по состоянию на 1 сентября. Большинство подходит с пониманием, первая волна эмоций отошла. За время каникул Министерство образования РФ подготовило достаточно фундаментальные рекомендации, как проводить уроки. На мой взгляд, очень важно, что среднее образование в школах не ушло в домашнее обучение", - сказала Москалькова в интервью ТАСС.

Она добавила, что многие родители очень эмоционально вспоминают то время, когда школьники учились дистанционно. "Это была огромная нагрузка на педагогический состав, а также на учеников, которые иногда, не выдержав напряжения, просто уходили со связи", - сказала Москалькова. Она привела в пример и другие ситуации, когда родители и дети хотели и готовы были дистанционно обучаться, но у них не было технических возможностей.

По ее словам, многие студенты скучают по самоизоляции, потому что у них, как правило, есть гаджеты, они достаточно хорошо адаптируются к новым условиям. "Кроме того, многие считают, что экономия времени на дорогу, особенно в больших городах, где образуются пробки, позволила им более фундаментально готовиться к занятиям, у многих успеваемость выросла", - сказала Москалькова, отметив, что вузы сочетают вебинары и очные занятия.

"То есть пандемия породила новые формы обучения, которые сегодня нужно развивать", - добавила омбудсмен.