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Пандемия COVID-19

Исследование: большинство компаний соблюдают меры профилактики COVID-19 на рабочих местах

Большое внимание работодатели уделяют частой уборке помещений с использованием дезинфицирующих средств, сообщили в Аналитическом центре НАФИ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Рекомендованные Роспотребнадзором меры профилактики коронавируса на рабочих местах соблюдают 82% работодателей, из них более 90% регулярно проветривают помещение и обрабатывают поверхности дезинфицирующими средствами. Таковы результаты исследования Аналитического центра НАФИ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Большинство работодателей соблюдают меры профилактики коронавируса, рекомендованные Роспотребнадзором. Об этом сообщили 82% работающих очно россиян. Большое внимание они уделяют частой уборке помещений с использованием дезинфицирующих средств и регулярным проветриваниям (91% и 90% соответственно), информированию сотрудников о способах защиты от инфекции при помощи рассылок и объявлений (89%)", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что при этом 79% работающих россиян в настоящее время трудятся на производстве или в офисе. Полностью на дистанционной работе остались 6% работающих, 13% не привязаны к определенному рабочему месту, 7% работают частично из дома, частично из офиса.

"84% работающих вне дома россиян отметили, что их компании или предприятия обеспечивают сотрудникам необходимую социальную дистанцию (не менее 1,5 м), соответствующим образом организуя рабочие места. 77% полностью или частично перешли на работу в несколько смен или потоков", - сообщили в НАФИ.

Опрос проводился в конце августа - начале сентября 2020 года среди 1600 человек старше 18 лет в 53 регионах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Теги
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