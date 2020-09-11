Москалькова: выходной 31 декабря в России можно ввести на постоянной основе

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала предложение Министерства труда и социальной защиты РФ сделать 31 декабря 2021 года выходным днем . По ее мнению, этот день можно сделать выходным на постоянной основе. Об этом она заявила в интервью ТАСС.

"Де-факто 31 декабря для всех уже нерабочий день. И если люди находятся в организации, то начинают уже праздновать. Большинство хозяек уже стараются подготовиться к праздничному столу. А те предприятия, которые работают с непрерывным циклом, будут работать по своему графику. Медицинские учреждения, правоохранительные органы, непрерывные производства - для них всегда были исключения. Всем было бы удобно 31 декабря быть дома и готовиться к празднику", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос о целесообразности ввести выходной 31 декабря на постоянной основе.

Ранее Минтруд сообщил о том, что подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января , 31 декабря 2021 года будет выходным, а майские праздники продлятся шесть дней - с 1 по 3 и с 8 по 10 мая . В ведомстве уточнили, что поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса: выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно. Также предлагается перенести день отдыха с 20 февраля (субботы) на 22 февраля (понедельник).