Власти Бурятии разрешили открыть бассейны и спортивные объекты

УЛАН-УДЭ, 11 сентября. /ТАСС/. Спортивные бассейны и физкультурные центры в Бурятии возобновят работу после пяти месяцев простоя из-за введенных в конце марта ограничений в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщили журналистам в пятницу в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

"Поддержана инициатива Министерства спорта и молодежной политики Бурятии о возобновлении тренировок в плавательных бассейнах спортивного назначения, а также занятий физической культурой и спортом бесконтактными неигровыми способами в предназначенных для этого учреждениях, фитнес-клубах", - сообщили в оперштабе, на заседании которого было принято решение. Оно вступит в силу в ближайшие дни, после утверждения и официального опубликования.

Разрешены индивидуальные и групповые занятия в помещениях по предварительной записи с загрузкой объекта в объеме не более 50% от единовременной пропускной способности. При этом посетители обязаны соблюдать дистанцию в 1,5 м. Организация занятий в плавательных бассейнах спортивного назначения возможна из расчета не более одного человека на 10 кв. м площади дорожки бассейна. "Занятия будут проходить при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий", - подчеркнули в оперштабе.

Также в Бурятии возобновляются тренировки спортивных сборных команд республики, которые занимаются контактными и игровыми видами спорта. При этом допущены к ним будут спортсмены, прошедшие тест на коронавирус.

В Бурятии по состоянию на 11 сентября зарегистрировано 5 796 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 3 337 в Улан-Удэ. Ранее успешно завершили лечение и выписались из больниц 4 827 человек, умерли 59 пациентов. В настоящее время проходят лечение в стационарах республики 439 больных, на амбулаторном лечении находится 471 пациент.