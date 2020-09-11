На Кубани в 2021 году планируют восстановить турпоток, который был в регионе до пандемии

КРАСНОДАР, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края рассчитывают на восстановление в 2021 году туристического потока до показателей, которые были в регионе до пандемии коронавируса. Этому будут способствовать развитие круглогодичного формата отдыха, программа кешбэка и создание новых объектов туристической инфраструктуры, сообщила ТАСС в пятницу министр курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Светлана Балаева.

Курортный сезон в Краснодарском крае начался только с конца июня из-за ограничений, связанных с пандемией. На протяжении всего лета на Кубани фиксируют высокую загрузку средств размещения, в том числе благодаря ограничениям по вылету за рубеж. Например, в августе заполняемость гостиничного фонда на Черноморском побережье в среднем превышала 83%, самая высокая загрузка была в Сочи - более 90%.

"В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки многие отказались от путешествий и курортного отдыха. Если коронавирус не принесет нам новых сюрпризов, при благоприятной рыночной конъюнктуре мы прогнозируем, что 2021 год станет временем восстановления спроса на туристическом рынке. Также мы рассчитываем, что к нам приедут туристы, которые планировали отдых в этом году, но в итоге изменили свои планы. Впереди еще бархатный сезон, который, как мы прогнозируем, будет очень активным для наших курортов", - сказала Балаева.

По ее прогнозам, росту турпотока будут способствовать несколько факторов, в первую очередь, сохраняющееся ограничение по вылету за рубеж. В этом году российские туристы, которые на протяжении многих лет отдавали предпочтения заграничным курортам, побывали на юге России, и, оценив возросший уровень сервиса, выберут внутренние направления туризма и в следующем году, уверены в министерстве. Вторым фактором является развитие круглогодичного формата отдыха на Кубани.

"Можно смело утверждать, что мы готовы обеспечивать высокий уровень отдыха для туристов круглый год. Из 200 санаторно-курортных организаций 140 работают круглый год. Летом загрузка наших санаториев приближается к полной, а в "низкий" сезон они загружены минимум на 70%", - отметила министр.

Совместить полезное с приятным

Росту турпотока в межсезонье будет способствовать и запущенная Ростуризмом федеральная программа туристического кешбэка. В нее вошли более 200 кубанских средств размещения, причем программа на территории края действует с октября по декабрь - между летним и зимним сезонами. Пятая часть всех бронирований по программе пришлась именно на курорты Краснодарского края.

Прорабатывать собственные программы для туристов, предпочитающих отдых в межсезонье, в регионе начали несколько лет назад по поручению главы региона. К примеру, с октября по май по программе "Южная здравница" можно отдохнуть со скидкой от 5 до 50%. В прошлом году в этой программе приняли участие 75 санаторно-курортных предприятий Краснодарского края, они предоставили комплексные оздоровительные и лечебные программы по различным категориям заболеваний.

Туристов, предпочитающих в межсезонье отдых в горных и предгорных территориях, ожидают скидки до 40% по программе "Отдых с видом на горы". В программе участвуют 44 средства размещения, расположенные в Горячем Ключе, Новороссийске, в Абинском, Апшеронском, Лабинском, Мостовском, Северском и Туапсинском районах.

Время расширять кругозор

По инициативе губернатора Краснодарского края в регионе в настоящее время развивают альтернативные направления отдыха: событийный, познавательный, гастрономический туризм, а также агротуризм. Ежегодно в регионе появляются новые турмаршруты для активных видов отдыха. Наибольшей популярностью среди туристов в межсезонье пользуется оздоровительный туризм и горнолыжные курорты.

"Ежегодно наши санатории и пансионаты принимают до 1,5 млн отдыхающих. Это четверть от общего числа пациентов российских санаторно-курортных организаций. Сегодня в наших здравницах можно пройти более 500 программ лечения и оздоровления: от простых до самых экзотических, таких, например, как винные ванны или иппотерапия", - сказала Балаева.

Альтернативой пляжному отдыху, популярному в летние месяцы, в низкий сезон на Кубани является отдых на термальных источниках. В предгорной зоне Краснодарского края расположены 19 подобных санаторно-курортных и оздоровительных организаций. Флагманом зимнего отдыха в Краснодарском крае являются горнолыжные курорты в горном кластере Сочи.

Не только на море

Для повышения качества отдыха и его разнообразия в регионе продолжается развитие туристической инфраструктуры. "За последние 10 лет мы прошли большой путь, который начался с подготовки к Олимпийским играм в Сочи. Очень важный показатель: сегодня на территории Краснодарского края работает около 40 отелей под брендами международных сетей. Появление таких объектов говорит о качестве туристического потока и о высоком уровне развития туристической инфраструктуры наших курортов", - сказала Балаева.

Новые объекты появляются не только на традиционно популярном Черноморском побережье или в горах Сочи, но и в других районах Кубани.

Сейчас власти края разрабатывают проект нового туристско-рекреационного кластера "Курджипский", который появится в живописных горах Западного Кавказа, в юго-восточной части Апшеронского района Краснодарского края. Кластер будет ориентирован на развитие экологического, познавательного, экстремального туризма. В него войдут памятники природы "Гуамское ущелье", "Большая и Малая Азишские пещеры", заказник "Камышанова поляна", природные достопримечательности - пещеры, скалы, водопады, а также населенные пункты - поселок Мезмай, хутор Гуамка, станица Нижегородская.

Планируется, что объем частных инвестиций в проект составит 5,65 млрд рублей. "Мы рассчитываем, что реализация проекта позволит увеличить долю туризма в структуре экономики Апшеронского района с 5% до 15%. Кластерный подход к развитию территории обеспечит рост среднегодовой загрузки средств размещения с 38% до 65%", - пояснила министр.

С развитием новых направлений, растет и нагрузка на курорты. Поэтому обновление инфраструктуры курортных территорий, в частности самой дорогостоящей, инженерной, на федеральном уровне лоббирует губернатор Вениамин Кондратьев. С предложением включить это направление в новый национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" губернатор выступил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в начале сентября. По словам Кондратьева, решение вопроса по обновлению инфраструктуры ускорит развитие городов, улучшит экологическую ситуацию и сделает отдых туристов максимально комфортным. Самим курортам обновление коммунальных сетей не потянуть.

О туризме на Кубани

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2019 году общий турпоток там составил порядка 17,3 млн отдыхающих, доля отдыхающих в летние месяцы составила около 60%. За летние месяцы текущего года Кубань приняла 6,2 млн туристов.

Из-за пандемии коронавируса на Кубани введен мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.