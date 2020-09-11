Первая очередь центра по сохранению белых кречетов на Камчатке заработает в 2021 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 сентября. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию первой очереди единственного в России центра по сохранению белых кречетов и других ловчих птиц на Камчатке намечен на 2021 год, сообщил журналистам врио губернатора Камчатки Владимир Солодов после рабочей встречи с главой Минприроды России Дмитрием Кобылкиным в пятницу.

Решение о создании центра было принято в 2019 году во время посещения главой Минприроды РФ российско-киргизского Центра реабилитации и воспроизводства ловчих птиц "Мурас" в Киргизии. Реализация проекта поможет воссоздать на Камчатке популяцию кречетов камчатской морфы, которая уменьшилась из-за браконьерской охоты.

"Соколиный центр - это как раз пример флагманского проекта, который потянет за собой целый "куст" и туристической инфраструктуры, и транспортной, и научной, что очень важно, потому что мы многого не знаем о нашей природе, о наших белых кречетах. Сегодня тоже это обсуждали. Очень рад, что проект приобретает практические очертания, уже этой осенью начнутся строительные работы. В следующем году мы рассчитываем, что первая очередь может быть введена в эксплуатацию", - сказал Владимир Солодов.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин рассказал журналистам, что проект строительства на Камчатке соколиного центра имеет международную поддержку.

"В последние годы из-за браконьерства с полуострова было вывезено большое количество кречетов и продано на арабском рынке. Нам пришлось проводить очень непростые переговоры, в том числе и в Дубае. Между главами государств полностью достигнуты соглашения по строительству этого центра. Мы сделаем это совместно, чтобы перестать увозить кречетов с территории полуострова без документов или браконьерским, варварским способом", - сказал Кобылкин. Уточняется также, что на совещании обсуждался вопрос о присвоении проекту статуса резидента ТОР "Камчатка". Окончательное решение будет принято в ходе наблюдательного совета при участии резидентов ТОР в ближайшее время.

Соколиный центр в поселке Мильково Камчатского края - первый в России Центр репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород. В планах руководства страны - открытие пяти дополнительных орнитологических питомников: в Магаданской и Сахалинской областях, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах и Республике Алтай.