В Крыму провели первую операцию на сосудах пациенту, перенесшему заражение коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Специалисты Крымского федерального университета (КФУ) имени В. И. Вернадского провели первую в регионе сосудистую операцию пациенту, который перенес заражение коронавирусной инфекцией, операция прошла успешно, пациент выздоравливает, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе КФУ.

"Бригада хирургов Крымского медицинского многопрофильного центра святителя Луки КФУ им. В. И. Вернадского под руководством заведующего отделением хирургии, профессора Вячеслава Михайличенко выполнила сложнейшую реконструктивную сосудистую операцию пациенту, который недавно перенес коронавирус", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после перенесенной тяжелой пневмонии у мужчины начались острые боли в ноге. При обращении в учреждения здравоохранения пациент получил отказ от лечения на территории Крыма ввиду перегруженности больниц. После приема у сосудистого хирурга медцентра КФУ пациент был неотложно госпитализирован и прооперирован.

В свою очередь, Михайличенко сообщил ТАСС, что в регионе это первый случай проведения операции больному, перенесшему новую коронавирусную инфекцию. 65-летний пациент проживает в Ямало-Ненецком автономном округе и в Крыму находился на отдыхе, заразился коронавирусом и две недели был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Лететь домой ему далеко, а еще от их населенного пункта больница находится в 150 км. У него начала тяжелая ишемия, он мог потерять ногу. Была проведена операция. Сейчас нога восстановлена, боль исчезла. Пациент доволен жизнью. Через неделю мы его отправим домой", - сообщил Михайличенко.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 3 010 случаев новой коронавирусной инфекции. 93 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2 275 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 518 - при лабораторном скрининге здоровых лиц. Выздоровевших за весь период - 1 966 человек, умерли 36.