В Пензенской области планируется вакцинировать от гриппа более 60% населения

ПЕНЗА, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Пензенской области рассчитывают охватить вакцинацией от гриппа более 60% населения, чтобы создать иммунную прослойку на случай ухудшения эпидемиологической ситуации в осенний и зимний период. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава региона Иван Белозерцев.

"Мы не исключаем, что эпидемиологическая ситуация может ухудшиться осенью, и поэтому, чтобы избежать большого всплеска заболеваемости, принято решение начать вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции раньше обычного. Чтобы создать хорошую иммунную прослойку, мы планируем привить более 60% населения. К осеннему периоду мы готовы, но, скорее всего, легким он не будет", - отметил Белозерцев.

Он добавил, что регион дополнительно закупил большую партию оборудования, в том числе 150 аппаратов искусственной вентиляции легких, а также мониторы, рентген-аппараты, компьютерные томографы, больничные кровати.

В начале сентября в регион пришла первая партия противогриппозной вакцины для взрослого населения - около 234 тыс. доз.

Население Пензенской области составляет более 1,3 млн человек.