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В Роспотребнадзоре рассказали, сколько шоколада можно съедать в день

Как отмечается, чрезмерное потребление приводит к ожирению и увеличивает риск возникновения сахарного диабета, а умеренное - повышает работоспособность и концентрацию внимания
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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Взрослым рекомендуется есть не более 50 грамм шоколад за один прием не больше двух раз в неделю, а детям до трех лет - вообще не употреблять его в пищу. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Роспотребнадзора.

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"Для взрослого здорового человека рекомендовано употреблять не более 50 граммов шоколада за один прием не более двух раз в неделю. Детям в возрасте до трех лет есть шоколад категорически не рекомендуется. Никакой пользы для детского организма он не принесет, а его состав будет слишком тяжел для неподготовленного желудка", - говорится в сообщении. Детям с пяти-шести лет можно есть до 20 граммов не более двух раз в неделю.

Кроме того, шоколад является очень калорийным продуктом (544 ккал на 100 грамм), а в его состав входит большое количество сахара и жира. Поэтому чрезмерное его потребление приводит к ожирению и увеличивает риск возникновения сахарного диабета. Умеренное же употребление повышает работоспособность, концентрацию внимания, стимулирует умственную деятельность. Антиоксиданты, входящие в шоколад, способствуют замедлению процесса старения и укрепляют иммунитет.

Разработка программ по формированию у россиян приверженности к здоровому образу жизни осуществляется в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография". Мотивация россиян к здоровому жизни, их отказ от вредных привычек позволит снизить заболеваемость и смертность от всех причин, в том числе смертность населения трудоспособного возраста.

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