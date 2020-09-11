Патриарх Кирилл заявил, что более 600 организаций РПЦ помогают людям с зависимостями

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Более 600 организаций Русской православной церкви (РПЦ) осуществляют помощь людям с различными видами зависимостей на сегодняшний день, сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу в обращении к пастве по случаю Дня трезвости.

"Сегодня многие люди, страдающие различными видами зависимостей, осознают их пагубность и обращаются за помощью в церковные организации, каковых уже более 600. Очевидно, что в борьбе с зависимостью необходимы не только медицинские технологии. Изменение мировоззрения - вот одно из важнейших условий, помогающих страждущему человеку преодолеть инерцию греха", - сказал он.

Всероссийский День трезвости был учрежден в 1913 году и приурочен к празднику Усекновения главы Иоанна Предтечи. Он отмечается ежегодно 11 сентября. Праздник не отмечался в СССР, но в 2014 году Священный синод РПЦ принял решение о возобновлении его празднования. С 2015 года День трезвости проводится при поддержке Минздрава России.