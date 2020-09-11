Разработанная "Вектором" вакцина от коронавируса не дала побочных эффектов у добровольцев

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Специалисты не выявили побочных эффектов у добровольцев, принимавших участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной новосибирским центром "Вектор". Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Роспотребнадзора.

"За исключением незначительной и кратковременной (1-2 дня) болезненности в месте инъекции у нескольких добровольцев, привитых в рамках клинического исследования вакцины "ЭпиВакКорона", никаких побочных эффектов не отмечено. У добровольцев не отмечалось никаких симптомов и неблагоприятных проявлений после вакцинации", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что вакцина "ЭпиВакКорона" характеризуется высокой степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения. Она не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Первый доброволец был привит 27 июля. Заключительная группа из 20 добровольцев, участвовавших в клинических исследованиях, была выписана из стационара 8 сентября. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также сообщила, что клинические испытания вакцины завершатся 30 сентября. Затем начнется этап пострегистрационных исследований.